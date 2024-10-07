В Узбекистане откроют завод по производству «красного золота»

Во время визита президента Узбекистана в Италию в июне 2023 года было достигнуто соглашение об увеличении инвестиций в этот проект. В частности, иностранные партнеры намерены вложить еще до 80 миллионов евро для расширения плантаций шафрана. В результате, ближайшие годы (2024−2026) планируется засадить 1,3 тысячи гектаров земли в Бахмальском, Галлааральском и Заминском районах.