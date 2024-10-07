В Узбекистане откроют завод по производству «красного золота»

Об этом сообщает информационное агентство «Дунё» при МИД Узбекистана.
Завод BMB-OPERA Zafferano создан в сотрудничестве с итальянской компанией FIN.OPERA SRL. На сегодняшний день площадь плантаций шафрана составляет 700 гектаров.
Общая стоимость проекта составляет 103 миллиона евро. Из этой суммы 80 миллионов евро — это иностранные инвестиции, 13 миллионов евро — кредитные ресурсы «Узпромстройбанка», и ещё 10 миллионов евро — собственные средства местных учредителей.
Во время визита президента Узбекистана в Италию в июне 2023 года было достигнуто соглашение об увеличении инвестиций в этот проект. В частности, иностранные партнеры намерены вложить еще до 80 миллионов евро для расширения плантаций шафрана. В результате, ближайшие годы (2024−2026) планируется засадить 1,3 тысячи гектаров земли в Бахмальском, Галлааральском и Заминском районах.
Продукция бренда BMB Zafaron успешно прошла углубленные проверки в европейских лабораториях Италии, Франции и Кореи и получила сертификаты, подтверждающие её соответствие высоким международным стандартам по качеству, аромату и вкусовым характеристикам. Более того, голландская лаборатория Control Union Certifications сертифицировала процессы выращивания и переработки продукта, что позволило бренду получить престижный сертификат USDA Organic, подтверждающий экологическую чистоту продукции.
Кроме того, после нескольких лет исследований узбекский шафран получил разрешение на экспорт в Китай. Это открывает крупнейший в мире рынок для узбекской продукции, что станет важным шагом в развитии отрасли.
Сегодня узбекский шафран экспортируется на европейские рынки под торговой маркой ORO ROSSO Milano. В 2021 году объём экспортированной продукции составил 1,2 миллиона евро, в 2022 году — 2,7 миллиона евро, а в 2023 году — 4,5 миллиона евро. В этом году ожидается многократное увеличение этих показателей.
Важным элементом проекта стало внедрение инновационных технологий. На полях с шафраном был использован гидрогелевый продукт AgroNanoGel Basic в сотрудничестве с польскими экспертами. Гидрогель помогает сохранять влагу и обеспечивает растения водой на протяжении всего вегетационного периода. Эксперты утверждают, что использование гидрогеля может сократить расход воды до 45%, что станет значительным шагом в оптимизации водопотребления в сельском хозяйстве.
Этот проект по выращиванию и переработке шафрана открывает новые перспективы для Узбекистана, выводя страну на международную арену как одного из ключевых производителей этой уникальной и ценной специи.