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Трудовые пенсии в Беларуси: увеличатся ли они в 2025 году?

С 1 октября 2024 года в Беларуси повысились все виды трудовых пенсий. В текущем году это уже второе повышение: предыдущее было в феврале. А на что белорусы смогут рассчитывать в будущем году?

Источник: AP 2023

Как ранее сообщалось, в августе, во время заседания Совета Министров премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что бюджет на 2025 год был сформирован с учетом социальной направленности.

Так, расходы на оплату труда в бюджетной сфере в 2025 году составят Br20,2 млрд, увеличившись на 14,7%. Соразмерно оплате труда вырастут и пенсии. Кроме того, увеличатся суммы, предназначенные для выплаты социальных пособий.