Трудовые пенсии в Беларуси: увеличатся ли они в 2025 году?

Как ранее сообщалось, в августе, во время заседания Совета Министров премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что бюджет на 2025 год был сформирован с учетом социальной направленности.



Так, расходы на оплату труда в бюджетной сфере в 2025 году составят Br20,2 млрд, увеличившись на 14,7%. Соразмерно оплате труда вырастут и пенсии. Кроме того, увеличатся суммы, предназначенные для выплаты социальных пособий.