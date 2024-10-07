Свердловчан приглашают обменять монеты на купюры

Теперь монеты принимают не только в банках, но и в сетевых магазинах. В Екатеринбурге работает почти 300 точек приема, еще более 300 — в других населенных пунктах Свердловской области. Адреса можно найти на сайте Центробанка.
При обращении в банки следует иметь при себе паспорт. В торговых точках документы не требуются. Сдавать можно любое количество монет, принимаются потемневшие, гнутые, поцарапанные и даже просверленные деньги. Главное правило — это должны быть современные монеты, то есть выпущенные с 1997 года и позже. Рекомендуется заранее рассортировать их по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Акция продлится до 20 октября.
«Монетная неделя» проводится дважды в год. Прошлая акция состоялась в мае-июне. Тогда жители Свердловской области сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил порядка 4 тонн.