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Свердловчан приглашают обменять монеты на купюры

Стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой можно бесплатно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить ее на счет. Присоединиться к акции могут и жители Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского управления ЦБ РФ.

Источник: Freepik

Теперь монеты принимают не только в банках, но и в сетевых магазинах. В Екатеринбурге работает почти 300 точек приема, еще более 300 — в других населенных пунктах Свердловской области. Адреса можно найти на сайте Центробанка.

При обращении в банки следует иметь при себе паспорт. В торговых точках документы не требуются. Сдавать можно любое количество монет, принимаются потемневшие, гнутые, поцарапанные и даже просверленные деньги. Главное правило — это должны быть современные монеты, то есть выпущенные с 1997 года и позже. Рекомендуется заранее рассортировать их по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Акция продлится до 20 октября.

«Монетная неделя» проводится дважды в год. Прошлая акция состоялась в мае-июне. Тогда жители Свердловской области сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил порядка 4 тонн.

экономика