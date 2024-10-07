Свердловчан приглашают обменять монеты на купюры

При обращении в банки следует иметь при себе паспорт. В торговых точках документы не требуются. Сдавать можно любое количество монет, принимаются потемневшие, гнутые, поцарапанные и даже просверленные деньги. Главное правило — это должны быть современные монеты, то есть выпущенные с 1997 года и позже. Рекомендуется заранее рассортировать их по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Акция продлится до 20 октября.