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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Энгельса

В Екатеринбурге породили сроки перекрытия центральной улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Энгельса. Проезд будет закрыт до 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Транспорт не сможет проехать по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя. Там строители АО «Трест Уралтрансспецстрой» ведут работы по капитальному ремонту.

— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки. Также есть указатели. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияло.

Ранее в Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по улице Рабочих. Причиной тому послужили работы по строительству теплосетей. Ограничения действуют до 25 октября.