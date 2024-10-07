В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Энгельса. Проезд будет закрыт до 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Транспорт не сможет проехать по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя. Там строители АО «Трест Уралтрансспецстрой» ведут работы по капитальному ремонту.
— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки. Также есть указатели. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияло.
Ранее в Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по улице Рабочих. Причиной тому послужили работы по строительству теплосетей. Ограничения действуют до 25 октября.