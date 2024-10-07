Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристические поезда запустят в горы Сочи в новогодние праздники

В конце декабря — начале января будут курсировать 3 турпоезда: «Лыжная стрела», «Новогодняя ночь» и «Сочи». «Лыжная стрела» соединит Ростов-на-Дону, Краснодар и «Розу Хутор». «Новогодняя ночь» свяжет Сочи и «Розу Хутор». Еще один поезд соединит Туапсе и Гагру.

Поезд «Лыжная стрела» № 926 сделает остановки в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере. Поезда будут ходить с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года. Расписание уточняется.

31 декабря, из Сочи в «Розу Хутор» отправится туристический поезд «Новогодняя ночь». В пути он сделает остановки в Хосте и Адлере. В горы поезд прибудет в 21:50, а обратно отправится в 3:00 1 января.

Со 2 по 7 января, в праздничные рейсы выйдет туристический поезд «Сочи». Этот поезд будет курсировать между популярными курортами на побережье Черного моря в России и Абхазии — Туапсе, Сочи и Гагрой, сообщается на сайте РЖД.