Туристические поезда запустят в горы Сочи в новогодние праздники

Поезд «Лыжная стрела» № 926 сделает остановки в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере. Поезда будут ходить с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года. Расписание уточняется.
31 декабря, из Сочи в «Розу Хутор» отправится туристический поезд «Новогодняя ночь». В пути он сделает остановки в Хосте и Адлере. В горы поезд прибудет в 21:50, а обратно отправится в 3:00 1 января.
Со 2 по 7 января, в праздничные рейсы выйдет туристический поезд «Сочи». Этот поезд будет курсировать между популярными курортами на побережье Черного моря в России и Абхазии — Туапсе, Сочи и Гагрой, сообщается на сайте РЖД.