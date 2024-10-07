Туристические поезда запустят в горы Сочи в новогодние праздники

Со 2 по 7 января, в праздничные рейсы выйдет туристический поезд «Сочи». Этот поезд будет курсировать между популярными курортами на побережье Черного моря в России и Абхазии — Туапсе, Сочи и Гагрой, сообщается на сайте РЖД.