В Омской области сняли с продажи более 47 кг хлеба и кондитерских изделий

В омском Роспотребнадзоре подвели итоги проверок качества хлеба и хлебобулочных изделий. Как выяснилось, зачастую оно оставляет желать лучшего.
В целом за 9 месяцев 2024 года было проведено 334 проверки предприятий, которые производят и продают хлебобулочные, мукомольно-крупяные и кондитерские изделия. Отобрано 817 продуктовых проб.
По результатам контрольных мероприятий из продажи было изъято 8 партий хлеба, булок и кондитерки. Общий вес некачественной продукции составил более 47, 6 кг.
«Составлено 15 протоколов административных правонарушений на сумму 630 тысяч рублей», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.