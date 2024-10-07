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В Омской области сняли с продажи более 47 кг хлеба и кондитерских изделий

Восемь партий товаров оказались некачественными.

Источник: Комсомольская правда

В омском Роспотребнадзоре подвели итоги проверок качества хлеба и хлебобулочных изделий. Как выяснилось, зачастую оно оставляет желать лучшего.

В целом за 9 месяцев 2024 года было проведено 334 проверки предприятий, которые производят и продают хлебобулочные, мукомольно-крупяные и кондитерские изделия. Отобрано 817 продуктовых проб.

По результатам контрольных мероприятий из продажи было изъято 8 партий хлеба, булок и кондитерки. Общий вес некачественной продукции составил более 47, 6 кг.

«Составлено 15 протоколов административных правонарушений на сумму 630 тысяч рублей», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.