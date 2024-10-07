В Геленджике открылся международный форум «Биопром»

В Геленджике открылся первый еждународный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека» (18+). Приветственные слова от Президента России Владимира Путина зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
— Считаю проведение вашего форума, собравшего в Геленджике представителей органов власти, руководителей крупных компаний, научных центров, важной и востребованной инициативой, ведь вопросы, которые будут обсуждаться на его площадке, имеют без преувеличения общенациональное значение. Имею в виду широкое повсеместное внедрение инновационных технологий в производство медицинских препаратов, пищевую индустрию и сельское хозяйство. Именно эти сферы способны обеспечить укрепление здоровья, повышение качества жизни и благополучие людей, улучшение экологической ситуации в стране, — говорится в приветствии Владимира Путина.
Напомним ИА KrasnodarMedia сообщало, что на площадке планируется собрать около 150 российских предприятий, которые покажут свои достижения и новые технологии в промышленном секторе. На стенде Краснодарского края будет 12 производителей.
— Для кубанских предприятий участие в форуме «Биопром» — это возможность расширять рынок сбыта, продвигать собственные торговые марки, установить новые деловые контакты, а также получить обратную связь от посетителей. Кроме того, участие в таких мероприятиях помогает привлекать инвестиции в развитие производств нашего региона, — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.