В Геленджике открылся международный форум «Биопром»

— Считаю проведение вашего форума, собравшего в Геленджике представителей органов власти, руководителей крупных компаний, научных центров, важной и востребованной инициативой, ведь вопросы, которые будут обсуждаться на его площадке, имеют без преувеличения общенациональное значение. Имею в виду широкое повсеместное внедрение инновационных технологий в производство медицинских препаратов, пищевую индустрию и сельское хозяйство. Именно эти сферы способны обеспечить укрепление здоровья, повышение качества жизни и благополучие людей, улучшение экологической ситуации в стране, — говорится в приветствии Владимира Путина.