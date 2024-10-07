В Самаре на территории санатория Чкалова хотят построить рестораны

В настоящее время данный участок не используется. На нем находятся несколько кирпичных гаражей, которые уже частично разрушены, заброшенное административное здание, навал строительного мусора и бетонная опора ЛЭП. Сама территория огорожена забором с воротами. Дата начала строительства ресторанного комплекса пока не сообщается.