В Самаре на территории санатория Чкалова хотят построить рестораны

В Самаре планируется строительство нового ресторанного комплекса в районе Барбошиной поляны на 9-й просеке в границах 4 и 5 линий. Участок ранее входил в территорию санатория имени В. П. Чкалова. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального УГООКН.
«В результате проведенных охранно-разведочных работ было установлено, что памятники архитектуры на отводимом участке отсутствуют, и земельный участок, отводимый под строительство ресторанного комплекса, может быть использован для этих целей», — говорится в документации.
В настоящее время данный участок не используется. На нем находятся несколько кирпичных гаражей, которые уже частично разрушены, заброшенное административное здание, навал строительного мусора и бетонная опора ЛЭП. Сама территория огорожена забором с воротами. Дата начала строительства ресторанного комплекса пока не сообщается.
Отметим, что в случае обнаружения объектов археологического наследия земляные работы должны быть приостановлены, а специалисты проинформированы о находках.