Инфляция в Казахстане к концу года сложится на уровне 8,1% — BCC Invest

Тренд на снижение инфляции, наблюдаемый с февраля 2023 года, прервался в июле 2024 года. По итогам месяца, инфляция в стране ускорилась до 8,6% в годовом выражении. Основной причиной роста стали цены на платные услуги увеличившиеся на 14,5% (для сравнения этот показатель в июне составил 13,8%). В августе давление платных услуг, а именно программы «Тариф в обмен на инвестиции» продолжает удерживать инфляцию на высоких значениях. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» — это уже 2 запуск проекта по модернизации коммунального сектора республики. Текущая программа рассчитана до 2029 года и направлена на снижение износа коммунальной инфраструктуры на 20%. В целом, по итогам августа инфляция немного замедлилась и составила 8,4%, но все еще остается относительно высокой в регионе — хуже дела с ростом цен в ЕАЭС обстоят в РФ (9,1%). Стоит отметить, что ИПЦ по результатам 1 полугодия сложился в соответствии с прогнозами Нацбанка.