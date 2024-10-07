В Дзержинске могут снести 54 жилых дома в рамках проекта КРТ

З октября в Центре развития предпринимательства Дзержинска собственникам квартир в границах комплексного развития территорий (КРТ) рассказали, что им будет необходимо проголосовать за или против того, чтобы их дом вошел в проект. Голосование начнется сегодня, 7 октября, и продлится до 30 октября. Застройщик, который выиграет проект КРТ, будет обязан предоставить жителям домов равноценное жилье в границах города или материальную компенсацию.
На месте снесенных домов планируется построить многоквартирные дома от шести до 16 этажей общей площадью 290 тыс. кв. м. Предполагается, что в результате здесь будут жить более 6 тыс. человек. Для их детей планируется построить детский сад на 2880 мест и школу на 554 места. Срок реализации проекта — 15 лет.