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В Дзержинске могут снести 54 жилых дома в рамках проекта КРТ

В Дзержинске под застройку новыми жилыми домами планируется передать 15,2 га земли в границах улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Здесь расположены 54 дома, которые признаны ветхими, где проживает 1,5 тыс. дзержинцев.

З октября в Центре развития предпринимательства Дзержинска собственникам квартир в границах комплексного развития территорий (КРТ) рассказали, что им будет необходимо проголосовать за или против того, чтобы их дом вошел в проект. Голосование начнется сегодня, 7 октября, и продлится до 30 октября. Застройщик, который выиграет проект КРТ, будет обязан предоставить жителям домов равноценное жилье в границах города или материальную компенсацию.

На месте снесенных домов планируется построить многоквартирные дома от шести до 16 этажей общей площадью 290 тыс. кв. м. Предполагается, что в результате здесь будут жить более 6 тыс. человек. Для их детей планируется построить детский сад на 2880 мест и школу на 554 места. Срок реализации проекта — 15 лет.

недвижимость