В Дзержинске могут снести 54 жилых дома в рамках проекта КРТ

З октября в Центре развития предпринимательства Дзержинска собственникам квартир в границах комплексного развития территорий (КРТ) рассказали, что им будет необходимо проголосовать за или против того, чтобы их дом вошел в проект. Голосование начнется сегодня, 7 октября, и продлится до 30 октября. Застройщик, который выиграет проект КРТ, будет обязан предоставить жителям домов равноценное жилье в границах города или материальную компенсацию.