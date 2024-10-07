Доллар заметно подорожал на торгах в понедельник

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Российский рубль и евро подешевели, доллар США и китайский юань подорожали по итогам торгов в понедельник, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.
Американская валюта окрепла сразу на 0,58%, курс установился на отметке в 3,27 рубля. Среди иностранных валют в понедельник — это наибольший рост.
Юань подорожал на 0,56%: теперь за 10 единиц на бирже просят 4,69 рубля.
Евро сдал позиции на 0,14%, приобрести в понедельник одну единицу на бирже можно за 3,62 рубля. Валюта РФ тоже подешевела — на 0,27%: за 100 российских рублей придется отдать 3,45 белорусского.
Курс валют после торгов скорректировался и в обменных пунктах. Евро реализуют в среднем по 3,6 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,26 рубля за одну единицу, принимают — по 3,24. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,45 белорусского, готовы приобрести — по 3,42.