Доллар заметно подорожал на торгах в понедельник

Курс валют после торгов скорректировался и в обменных пунктах. Евро реализуют в среднем по 3,6 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,26 рубля за одну единицу, принимают — по 3,24. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,45 белорусского, готовы приобрести — по 3,42.