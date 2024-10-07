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Многодетные семьи в Беларуси с 2025 смогут неоднократно получать налоговый вычет

Многодетные родители с 2025 года в Беларуси смогут неоднократно получить вычет из подоходного налога в связи со строительством квартиры или дома.

Источник: Комсомольская правда

Многодетные родители с 2025 года в Беларуси смогут неоднократно получить вычет из подоходного в связи со строительством или приобретением квартиры или дома. Об этом новшестве в интервью БелТА рассказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Беларуси Наталья Кулешова, представляя основные положения проекта закона «Об изменении законов».

«Снято ограничение в части однократного получения имущественного вычета для многодетных семей, осуществляющих строительство или приобретение жилого дома или квартиры».

отметила парламентарий.

Этот имущественный вычет — довольно значительная сумма, ее размер сопоставим с размером понесенных и документально подтвержденных расходов на строительство квартиры или дома.

Ранее в случае применения работником имущественного налогового вычета он не вправе был применить вычет в отношении иной квартиры или иного жилого дома. Теперь это ограничение будет снято.

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