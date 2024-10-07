Многодетные семьи в Беларуси с 2025 смогут неоднократно получать налоговый вычет

Многодетные родители с 2025 года в Беларуси смогут неоднократно получить вычет из подоходного в связи со строительством или приобретением квартиры или дома. Об этом новшестве в интервью БелТА рассказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Беларуси Наталья Кулешова, представляя основные положения проекта закона «Об изменении законов».