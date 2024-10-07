К началу октября в Петербурге сдали 1,9 млн квадратных метров жилья

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце новое жилье было построено в четырех районах города. Больше всего квартир было введено в Василеостровском районе, где застройщики сдали в эксплуатацию два дома на 1487 квартир общей площадью 55,3 тыс. кв. м.
В Выборгском районе сдали 51,1 тыс. кв. м. в двух домах на 1122 квартиры. В Пушкинском районе построили один жилой дом на 30,8 тыс. кв. метров в 965 квартирах. В Петродворцовом районе ввели в эксплуатацию 28,3 тыс. кв. м в трех домах на 650 квартир.
В сентябре 2023 года девелоперы ввели в эксплуатацию 292,03 тыс. кв. м жилых помещений. К 1 октября в городе сдано почти 1,988 кв. м жилья. Год назад показатель был равен почти 2,3 млн кв. м.
Кроме жилья в прошлом месяце в Петербурге ввели в эксплуатацию 18 объектов общегражданского назначения, в том числе детские сады на 550 мест в Пушкинском и Московском районах, а также школу на 685 учащихся в Василеостровском районе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем строительства офисов в Петербурге в III квартале составил 14,5 тыс. кв. метров.