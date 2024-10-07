В мэрии рассказали, как получить скидку на проезд в Екатеринбурге

«Сейчас во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — пояснил чиновник.
По его словам, операцию можно проделать несколько раз. Например, заплатить за свой билет и за своего друга с одного телефона. Кондуктору или контролеру можно показать справку из приложения банка. В ней будет написано, когда была проведена транзакция.
Кондуктор может проверить оплату через терминал. Для этого нужно ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира.
На прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал предоставление скидки при оплате проезда по QR-коду. На период действия акции с 10 по 31 октября стоимость проезда составит 20 рублей за поездку.