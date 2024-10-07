МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на сайте картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.