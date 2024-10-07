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МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на сайте картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

«ООО МПК “Петровские деликатесы” Заявление (исковое заявление) о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности», — следует из картотеки.

Добавляется, что заявление зарегистрировано на сайте 3 октября.

На сайте компании указано, что предприятия основано в 2007 году на площадях Мясокомбината имени Кирова в Московском районе Санкт-Петербурга. Неоднократно продукция завода становились победителем региональных конкурсов качества, география присутствия — Северо-Запад.

Контактные телефоны мясокомбината на данный момент не отвечают, а социальные сети не активны.