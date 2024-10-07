Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 63,6 тыс рублей

Ранее стало известно, что на воронежском рынке труда представлен широкий выбор вакансий для граждан пенсионного возраста. Эксперты отмечают, что пенсионеры могут трудоустроиться практически во всех сферах и на различных условиях. Причем на рынке для этой категории граждан представлены вакансии с заработной платой до 100 тыс. рублей в месяц.