Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 63,6 тыс рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Воронежской области в июле 2024 года составила 63 577,7 рубля. По сравнению с июлем 2023-го рост составил 22,4%. Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен за это время увеличился на 12,2%. Информацией поделился Воронежстат.
В июле зарплата финансистов и страховщиков превысила среднеобластной уровень в 1,7 раза, а зарплата специалистов в сфере информации и связи — в 1,6 раза. На 44,9% выше среднего уровня получали производители электрооборудования, на 43,7% — металлурги.
Самая низкая зарплата наблюдалась у производителей изделий из кожи, одежды и изделий из дерева и пробки.
Ранее стало известно, что на воронежском рынке труда представлен широкий выбор вакансий для граждан пенсионного возраста. Эксперты отмечают, что пенсионеры могут трудоустроиться практически во всех сферах и на различных условиях. Причем на рынке для этой категории граждан представлены вакансии с заработной платой до 100 тыс. рублей в месяц.