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Минжилкомхоз высказался об изменении тарифов на ЖКУ в Беларуси до конца 2024

В МинЖКХ сказали о сохранении тарифов ЖКУ до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси до конца 2024 года, пишет БелТА.

В частности, по словам замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Алексея Филановича, до конца 2024-го тарифы на ЖКУ для белорусов не изменятся.

Чиновник отметил, что в течение года тарифы на ЖКУ нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины, что на данный момент составляет 20 белорусских рублей. И, в целом, в Беларуси корректировка и пересмотр коммунальных тарифов по закону предусмотрены дважды в год. Тарифы пересматривают в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня. Таким образом, до конца 2024-го календарного года никаких изменений тарифов ЖКУ в Беларуси не будет.

При этом представитель МинЖКХ пояснил, что со следующего года корректировать коммунальные тарифы будут в индивидуальном порядке.

— С 1 января 2025 года корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов, — прокомментировал Филанович.

А еще налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.

Между тем белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе: «Скорость порывов на пике — 65 м/с».