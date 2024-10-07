Минжилкомхоз высказался об изменении тарифов на ЖКУ в Беларуси до конца 2024

Чиновник отметил, что в течение года тарифы на ЖКУ нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины, что на данный момент составляет 20 белорусских рублей. И, в целом, в Беларуси корректировка и пересмотр коммунальных тарифов по закону предусмотрены дважды в год. Тарифы пересматривают в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня. Таким образом, до конца 2024-го календарного года никаких изменений тарифов ЖКУ в Беларуси не будет.