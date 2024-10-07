Минжилкомхоз высказался об изменении тарифов на ЖКУ в Беларуси до конца 2024

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси до конца 2024 года, пишет БелТА.
В частности, по словам замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Алексея Филановича, до конца 2024-го тарифы на ЖКУ для белорусов не изменятся.
Чиновник отметил, что в течение года тарифы на ЖКУ нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины, что на данный момент составляет 20 белорусских рублей. И, в целом, в Беларуси корректировка и пересмотр коммунальных тарифов по закону предусмотрены дважды в год. Тарифы пересматривают в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня. Таким образом, до конца 2024-го календарного года никаких изменений тарифов ЖКУ в Беларуси не будет.
При этом представитель МинЖКХ пояснил, что со следующего года корректировать коммунальные тарифы будут в индивидуальном порядке.
— С 1 января 2025 года корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов, — прокомментировал Филанович.
А еще налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.
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