Петербург и Ленобласть синхронно меняют схему обращения с мусором: Что это значит и повысится ли плата за вывоз отходов

Городские власти запустили процесс изменения территориальной схемы по обращению с отходами (терсхема). Документ опубликован на сайте Смольного в разделе для общественного обсуждения. Затем его должны принять официально. Эта схема четко прописывает, кто и куда должен возить отходы в Северной столице. SPB.KP.RU изучил документ. Предполагается, что в нынешнем виде система вывоза мусора в Петербурге проживет еще год. С 2026-го отходы будут вывозить по-новому.
Согласно схеме, Северная столица производит порядка 2,4 миллиона тонн мусора в год. Если все эти отходы одновременно загрузить в стандартные мусоровозы, то колонна машин выстроится от Невского проспекта до Казани. Сейчас эти отходы перерабатывают частично, но большая часть идет на полигоны Ленинградской области: «Новый свет» под Гатчиной и Тосненский район.
«С 2026 года предполагается создание пяти комплексов переработки отходов (КПО), два в черте города, три на территории Ленобласти, каждый будет принимать порядка 600 тысяч тонн отходов в год. Такая схема будет действовать до 2038 года», — говорится в документе.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С КПО.
Описанная схема совпадает с планом мусорной реформы, который был озвучен еще в 2019-м. Сейчас его закрепляют формально. Но как дела с комплексами, куда должен поехать петербургский мусор? Как сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе «Невского экологического оператора», который отвечает за вывоз отходов, пока единственным работающим комплексом является КПО «Волхонка» на юге Петербурга.
— Здесь впервые на Северо-Западе стали применять технологию тоннельного компостирования, с помощью которой удается переработать органическую (пищевую) фракцию в техногрунт, — сообщили в «НЭО». — Еще одним комплексом, планируемым к размещению в Петербурге, является КПО «Новоселки». По этому объекту получено положительное заключение экологической экспертизы, земельный участок передан в аренду АО «Невский экологический оператор».
Эти два КПО расположены в черте города, поэтому здесь могут перерабатывать только отходы. Полученные после манипуляций с мусором «хвосты» нужно вывозить в Ленобласть, так как по закону в городе федерального значения не может быть полигона для отходов. А вот с тремя областными КПО все сложнее. По данным НЭО, на месте будущего комплекса «Островский» в Выборгском районе уже ведутся подготовительные работы к строительству. Это самый близкий к завершению объект.
КПО «Юго-Западный» планировали разместить в Ломоносовском районе, но потом выяснилось, что здесь находится водосборная территория, которая питает Петергофские фонтаны. Еще лет 30 назад прорабатывался вариант создания в этих лесах заповедника.
— Здесь пока не закончены инженерные изыскания, позволяющие определить соответствие данного участка намечаемой деятельности, — сообщили в пресс-службе экологического оператора.
Другой объект — КПО «Дубровка». Казалось бы, на него получены все согласования, но в последний момент выяснилось, что мусорный комплекс хотят разместить на водоеме. Согласно документам, старый карьер прошел рекультивацию и превратился в озеро. Устранить эту юридическую нестыковку пока не могут.
— После получения Государственной экологической экспертизы обводненный карьер, находящийся в составе этого участка, был признан водным объектом. Дальнейший статус проекта находится на рассмотрении, — уточнили в «НЭО».
ЗАКРЫТЬ СТОЛИЧНУЮ СВАЛКУ.
Ленинградская область тоже обновляет территориальную схему по обращению с отходами. Весь регион производит 770 тысяч тонн мусора в год — в три раза меньше, чем Петербург. У области амбициозные планы отправлять на переработку половину отходов.
«Для достижения национальной цели — экологического благополучия — установлены целевые показатели: формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов ежегодно образуемых отходов и захоронение не более чем 50 процентов от них», — говорится в терсхеме.
Ленобласть тесно связана с Петербургом. Кроме своего мусора регион принимает отходы из мегаполиса. Согласно документу в 2025 году полигон под Гатчиной примет чуть больше миллиона тонн отходов из Петербурга. А полигон возле Тосно — 600 тысяч тонн. Но есть и хорошие новости. Обе свалки попали в список объектов, чью работу в 2025 году планируют завершить. Свалка в поселке Новый Свет не один год тревожит жителей Гатчины запахом. После того, как на нее перестанут вывозить отходы, можно будет взяться за рекультивацию. Кстати, Ленобласть планирует закрыть еще три старых полигона во Всеволожском, Бокситогорском и Лужском районах.
КОМПЕТЕНТНО.
«Нужно начать разделять отходы».
Сергей ГРИБАЛЕВ, член общественного совета при Минприроды России, эколог:
— Нужно торопиться, чтобы успеть создать объекты размещения отходов в оставшееся время. Необходимо приложить все усилия, чтобы ускорить все чиновничьи процедуры. Было предложение создать единого оператора на два региона по обращению с отходами. Думаю, это было бы логичнее, но пока движений к этому нет. Кроме того, пока Петербургу не хватает мощностей по переработке. Миллион тонн, который хотят вывезти в «Новый свет» в следующем году, — это очень много. Нужно изымать из мусора больше вторсырья. Для этого начать разделять отходы хотя бы на две части: пищевые и все остальные. Но раздельный сбор действует далеко не во всех районах города.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Оператор не будет поднимать плату за вывоз отходов.
Оператор по обращению с отходами будет получать из бюджета города субсидию, чтобы покрыть разницу между затратами и теми деньгами, что горожане платят за услугу. Такой документ появился в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Это нужно для того, чтобы НЭО не повышал тариф на вывоз отходов. Сейчас мы платим 8,78 рубля за квадратный метр. Однако этих денег уже не хватает: бензин дорожает, зарплаты растут, а тариф остается прежним. Чтобы не повышать плату, город решил закрыть эту разницу мусорному оператору. Сумма субсидии пока не озвучена, но может составить около миллиарда рублей.