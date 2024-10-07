Петербург и Ленобласть синхронно меняют схему обращения с мусором: Что это значит и повысится ли плата за вывоз отходов

— Нужно торопиться, чтобы успеть создать объекты размещения отходов в оставшееся время. Необходимо приложить все усилия, чтобы ускорить все чиновничьи процедуры. Было предложение создать единого оператора на два региона по обращению с отходами. Думаю, это было бы логичнее, но пока движений к этому нет. Кроме того, пока Петербургу не хватает мощностей по переработке. Миллион тонн, который хотят вывезти в «Новый свет» в следующем году, — это очень много. Нужно изымать из мусора больше вторсырья. Для этого начать разделять отходы хотя бы на две части: пищевые и все остальные. Но раздельный сбор действует далеко не во всех районах города.