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В Международном аэропорту Кишинева заявили о рекордном пассажиропотоке

В аэропорту Кишинева поток пассажиров вырос на 42% за девять месяцев этого года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Количество пассажиров, прошедших через Международный аэропорт Кишинева с начала этого года увеличилось на 42% до 3 092 903 человек.

Так, сентябрь завершился с общим трафиком в 443 975 посадок и высадок пассажиров. Это на 32% больше показателя 2023 года или примерно на 107 тысяч человек.

При этом в кишиневском аэропорту за сентябрь совершено 3293 посадки и взлета воздушных судов.

Наибольший рост пассажиропотока зарегистрирован на рейсах в такие города как Анталья, Лондон, Стамбул, Рим, Милан, Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив, Франкфурт, Вена, Баку и Венеция.

По новым направлениям в сентябре было перевезено 30 070 пассажиров или 6,77% от общего пассажиропотока.

Данные по грузовым перевозкам показывают, что в прошлом месяце было перевезено около 277,5 тонны грузов, что на 29,8% больше, чем за тот же период прошлого года.