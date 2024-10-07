Аналитик Буйволов допустил трехзначный курс доллара до конца года

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в начале октября рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры могут продавать меньше валютной выручки. В том числе — из-за послаблений в обязательной продаже валютной выручки и сложностей с проведением платежей вследствие санкций. Кроме этого, сейчас вероятен повышенный спрос на иностранную валюту для закупки импорта под высокий новогодний сезон, что приводит к укреплению курсов валют, отметил Васильев. По его оценке, в конце октября рубль может получить поддержку от налогового периода и дальнейшего повышения ключевой ставки. Он ожидает, что ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку до 22% с текущего уровня в 19%.