Власти Прикамья объявили торги по сносу долгостроя на улице Окулова

Как указано в электронной документации на сайте госзакупок, начальная цена лота составляет 8,2 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подавать до 15 октября, итоги аукциона подведут 17 октября.
Сносить незавершенный объект будут по приказу регионального Минимущества, отмечается в техзадании. Снести строение необходимо до 30 ноября 2024 года, работы будут финансироваться из бюджета Пермского края.
О планах сноса краевыми властями недостроенного жилого дома «Люверс» по ул. Окулова, 11 стало известно в начале года. На эти работы в бюджете региона было заложено 14,7 млн руб. В марте стало известно, что в квартале № 5, где как раз находится долгострой, свой бизнес-центр собирается построить ЛУКОЙЛ-Пермь. По данным «Ъ-Прикамье», в высотном комплексе площадью более 130 тыс. кв. м разместятся подразделения нефтяной компании и структуры властей Прикамья.