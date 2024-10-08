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Власти Прикамья объявили торги по сносу долгостроя на улице Окулова

ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» объявило аукцион по сносу недостроенного дома на ул. Окулова, 11 в Перми.

Источник: Коммерсантъ

Как указано в электронной документации на сайте госзакупок, начальная цена лота составляет 8,2 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подавать до 15 октября, итоги аукциона подведут 17 октября.

Сносить незавершенный объект будут по приказу регионального Минимущества, отмечается в техзадании. Снести строение необходимо до 30 ноября 2024 года, работы будут финансироваться из бюджета Пермского края.

О планах сноса краевыми властями недостроенного жилого дома «Люверс» по ул. Окулова, 11 стало известно в начале года. На эти работы в бюджете региона было заложено 14,7 млн руб. В марте стало известно, что в квартале № 5, где как раз находится долгострой, свой бизнес-центр собирается построить ЛУКОЙЛ-Пермь. По данным «Ъ-Прикамье», в высотном комплексе площадью более 130 тыс. кв. м разместятся подразделения нефтяной компании и структуры властей Прикамья.

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