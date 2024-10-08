Власти Прикамья объявили торги по сносу долгостроя на улице Окулова

О планах сноса краевыми властями недостроенного жилого дома «Люверс» по ул. Окулова, 11 стало известно в начале года. На эти работы в бюджете региона было заложено 14,7 млн руб. В марте стало известно, что в квартале № 5, где как раз находится долгострой, свой бизнес-центр собирается построить ЛУКОЙЛ-Пермь. По данным «Ъ-Прикамье», в высотном комплексе площадью более 130 тыс. кв. м разместятся подразделения нефтяной компании и структуры властей Прикамья.