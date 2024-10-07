Производство криптовалют может стать новой высокотехнологичной сферой экономики

Госдума приняла закон, который легализует в России майнинг (добычу) криптовалют. Более того, на территории нашей страны будет разрешен оборот цифровых денег. А вот рекламировать эти валюты будет запрещено. Что такое криптовалюта, в чем заключается ее отличие от традиционной и когда разрешат ее официальный оборот? На все эти вопросы «Вечерняя Москва» ответили эксперты в области экономики.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Закон о майнинге криптовалют очень быстро приняли из-за энергокризиса, который обрушился на ряд регионов России во второй половине июля.
— Закон висел в Госдуме почти два года — с ноября 2022-го, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — И вот настал июль-2024, сильная жара, народ стал массово использовать кондиционеры, нагрузка на электросети выросла, и они буквально посыпались. Без света сидели в Анапе, Краснодаре, Ростовской и Иркутской областях, Бурятии и Забайкальском крае. Стали выяснять, в чем дело, ведь сети на повышенную нагрузку, в принципе, рассчитаны. Тут и выяснилось: энергию забирают так называемые «майнинговые фермы» — предприятия, где производят криптовалюту. Майнинг — бизнес энергозатратный, вот сети и не выдержали. В дело пришлось вмешаться даже президенту. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил:
— Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют уже привел к дефициту мощности в отдельных регионах. По оценкам Минэнерго, в России на майнинг ежегодно расходуется 16 млрд киловаттчасов, то есть почти 1,5 процента общего потребления электроэнергии. Эта цифра продолжает расти. Если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок. Поэтому нам необходим закон об урегулировании майнинга.
— Майнинг — это процесс добычи криптовалюты и деятельность по ее выпуску. Слово произошло от английского mining — т. е. добыча полезных ископаемых, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — Криптовалюта, в свою очередь, — это цифровая валюта, не имеющая физического выражения: монет или банкнот у нее не существует. Нет у нее и единого центра эмиссии — т. е. выпуска на финансовый рынок. У крипты нет и единого центра, который хранит информацию о сделках с ней. Проще говоря, это виртуальные деньги, выпуск которых не контролирует государство. Криптовалюту создают сами пользователи — частные лица или компании. Правительство России давно хотело этот процесс както урегулировать, чтобы майнеры не работали «вчерную».
Зачем тапать хомяка: Госдума приняла закон о регулировании майнинга криптовалют.
Как пояснил эксперт, выпуск криптовалюты требует больших затрат на электроэнергию, ведь в его процессе в интернете происходит решение сложной криптографической, то есть шифровальной задачи. Поэтому нужно сделать так, чтобы майнинг не был подпольным и траты электричества на этот процесс учитывались во время производства и передачи электроэнергии. Но есть не только экономический, но и внешнеполитический аспект.
— В первую очередь мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США, — заявил соавтор законопроекта о майнинге, зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин.
Сейчас в мире, помимо знаменитого биткоина, насчитывается более 300 криптовалютных проектов. Самые популярные — Ethereum, Ripple, Tether, Litecoin и Dogecoin. Все это варианты цифровых валют. И их становится все больше. Майнинг — перспективное направление бизнеса.
— Когда цифровые валюты только появились, народ пытался майнить индивидуально. Но вскоре выяснилось, что алгоритмы выпуска криптовалюты сильно усложнились, а значит, понадобилось куда более мощное оборудование — видеокарты, материнские платы, блоки питания
Также, как пояснил эксперт, появились фермы для создания криптовалюты — целые группы устройств, объединенных в одну систему, которая способна производить вычисления для добычи крипты.
— В Китае, например, криптовалютные фермы стали частью экономики страны, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Бизнес не очень сложный. Сначала находится провинция, где электроэнергия и рабочая сила подешевле. Потом закупается оборудование для майнинга — тоже китайское, от производителя, чтобы снизить издержки. Затем покупается или арендуется здание, устанавливается оборудование и начинается круглосуточная добыча криптовалюты. Рабочие фермы, как правило, живут рядом — в общежитиях.
Как пояснил эксперт, отдельное здание для фермы нужно потому, что оборудование для майнинга из-за высоких нагрузок регулярно перегревается, поэтому необходимо другое оборудование — уже для охлаждения микросхем. Также оборудование довольно громко шумит. Так что в обычной квартире ферму не организуешь — необходимо отдельное и большое помещение.
— Россия, в отличие, скажем, от Европы, — страна с дешевым электричеством. Оборудование для майнинговых ферм можно закупать в том же Китае. Да, рабочая сила у нас намного дороже. Но плюс в том, что на ферме нужны не столько дорогостоящие айтишники, сколько электрики, умеющие владеть паяльником, потому что там регулярно от больших нагрузок перегорает оборудование, — пояснил Артем Извольский. — Так что бизнес, в принципе, может стать довольно успешным.
По мнению эксперта Виктора Кудрявцева, мы можем не только производить криптовалюту, но и использовать ее для расчета со странами, где она официально признана платежным средством.
— Таких стран очень много: Германия, Италия, Испания, Швейцария, США, Филиппины, Канада и десятки других, вплоть до Сальвадора, — пояснил эксперт. — Расчеты в криптовалюте помогут обойти санкции, ведь виртуальные деньги сложнее взять под контроль.
Крипта, как пояснил эксперт, позволяет обойти традиционную систему банковских платежей SWIFT. Следовательно, расчеты в ней куда труднее отследить. Поэтому, кстати, американские власти видят в криптовалютах угрозу для национальной безопасности США. Угроза от них в том, что криптовалюты претендуют на место, которое занимает доллар. Недавно, например, молодого американского айтишника Вирджила Гриффита приговорили к 63 месяцам тюрьмы: он собирался обучить власти КНДР технологии производства криптовалюты Ethereum, чтобы Северная Корея избежала введенных против нее санкций. Прокуратура Нью-Йорка обвинила Гриффита в том, что он мог посоветовать Северной Корее эффективные схемы финансирования своей ядерной программы с помощью крипты.
И вот российский закон о майнинге принят. Теперь, согласно закону, заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством России лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
— По сути, закон легализует майнинг и одновременно вводит правила игры, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Если ты майнишь — регистрируйся, запрашивай энергетические мощности, чтобы при выработке электроэнергии рассчитывали и на тебя тоже.
Антон Горелкин добавляет:
— Мы считаем, что у энергетиков существует эффективный механизм выстраивания контроля против «серых» и «черных» майнеров. Будут установлены специальные лимиты, и энергетики смогут с их помощью контролировать эту сферу и привлекать к ответственности злостных нарушителей.
Также закон разрешает обращение цифровой валюты на территории РФ. Но вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Этот запрет начнет действовать после вступления закона в силу.
— Запрет рекламы майнинга связан с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей, — пояснил депутат.
Кстати, не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. А еще — граждане, включенные в перечень террористов и экстремистов, а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.
— По сути, закон не разрешает майнить сомнительным личностям, а также самим энергетикам, которые вполне могли бы создать в какомто регионе монополию. Мол, сами производим электричество, сами и майнить станем, а конкурентам мощности не дадим, — пояснил Виктор Кудрявцев.
Также власти смогут запрещать майнинг в отдельных регионах или на части их территорий.
— Логично. В Краснодарском крае, например, столько в последние десятилетия понастроили, что энергомощностей даже на жилые объекты не хватает. Какой уж тут майнинг, — пояснил Виктор Кудрявцев.
Закон обязывает майнеров предоставлять властям информацию о добытой цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, с помощью которых можно учесть операции с ней.
Власти также смогут по согласованию с ЦБ ввести запрет и (или) ограничения на сделки с криптой — для обеспечения финансовой стабильности. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества.
— Логично. Еще не хватает, чтобы криптовалютой террористов финансировали, — пояснил Виктор Кудрявцев.
Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, резюмирует:
— Майнинг даст новые рабочие места. Он увеличит расход электричества, доходы энергетиков и наладчиков оборудования для майнинга.
А значит, они заплатят больше налогов. В общем, полезное для всех дело.
Термин «криптовалюта» появился в 1989 году, когда американский ученый-компьютерщик Дэвид Ли Чаум изобрел цифровые деньги. Он использовал криптографию для защиты и подтверждения транзакций — купли-продажи, переводов, дарения
* Майнить money — добывать (криптовалюту) деньги.