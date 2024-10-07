Производство криптовалют может стать новой высокотехнологичной сферой экономики

Термин «криптовалюта» появился в 1989 году, когда американский ученый-компьютерщик Дэвид Ли Чаум изобрел цифровые деньги. Он использовал криптографию для защиты и подтверждения транзакций — купли-продажи, переводов, дарения и т. д. Первая и самая знаменитая сегодня криптовалюта — биткоин — появилась в 2009 году. Так что в 2024-м у нее юбилей — 15 лет. При этом криптовалюты дорожают куда быстрее доллара. Так, например, в 2023 году цена биткоина выросла более чем на 160 процентов и в конце декабря превышала 44 тысячи долларов. А сейчас она уже свыше 71 тысячи. Курс криптовалюты Ethereum в июле прошлого года был около 1800 долларов, а сейчас — 3600 (см. инфографику). Рост курса крипты, как считают аналитики, связан с тем, что доллар как мировая валюта теряет свои позиции, он стал токсичен.