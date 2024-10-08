В Перми появится водное такси, которое будет курсировать по Каме

Власти планируют закупить для этого шесть катамаранов Looker 390. Современный вид водного транспорта может развивать скорость до 60 километров в час и будет передвигаться по Каме. Уже известны предполагаемые маршруты судна. В частности, оно будет ходить от Перми I до Гайвы и Краснокамска. Дорога до Гайвы на катамаране должна занимать 10 минут.