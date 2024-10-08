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В Перми появится водное такси, которое будет курсировать по Каме

Шесть современных катамаранов будут ходит до Гайвы и Краснокамска.

Источник: Аргументы и факты

Водное такси, которое будет курсировать по Каме, появится в ближайшие годы в Перми, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Минтранс Пермского края.

Власти планируют закупить для этого шесть катамаранов Looker 390. Современный вид водного транспорта может развивать скорость до 60 километров в час и будет передвигаться по Каме. Уже известны предполагаемые маршруты судна. В частности, оно будет ходить от Перми I до Гайвы и Краснокамска. Дорога до Гайвы на катамаране должна занимать 10 минут.

Предполагается, что введение нового вида транспорта поможет улучшить связь между районами Перми, а также создаст более комфортные условия для того, чтобы добираться из краевой столицы до ближайших населённых пунктов.

По данным «Нового компаньона», Пермский край также получил два ретро-судна. Речь идёт о «Метеоре» и «Восходе» 1970-х годов выпуска. Планируется, что их также будут эксплуатировать (после того как приведут в порядок). Эти средства водного транспорта должны курсировать от Перми I до Осы и Чайковского.

Напомним, последние годы в Пермском крае занялись возрождением речного транспорта. В 2024 году по Каме начал курсировать электрокатамаран, который связывал левый и правый берега Перми, доставляя пассажиров до Закамска и обратно. Планируется, что весной он возобновит работу.