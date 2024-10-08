На Кубани построят первую бетонную дорогу

Он пояснил, что цемент в дорожном строительстве позволяет повысить качество и безопасность дорог, а также сократить затраты на их ремонт. Господин Горетый отметил, что в России дороги с цементобетонным покрытием почти не строят из-за настороженного отношения дорожников к ним и сложившейся практики работы с асфальтом. При этом такая технология популярна в США, Китае, Европе, а также Беларуси.