Широкий спектр медвежьих услуг

Как свидетельствуют данные, внесенные в базу данных «СПАРК-Интерфакс», единоличным владельцем и учредителем компании выступает бывший директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский. ООО ведет деятельность туроператоров, а также предоставляет экскурсионные услуги и занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб.
Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Тиминский, «Медвежий тракт» создается в качестве полноценного туроператора, в функции которого будет входить организация размещения, питания туристов, осмотра достопримечательностей в рамках предлагаемых пакетных туров. В планах — принимать иногородних туристов в Пермском крае и отправлять местных жителей в Кировскую, Костромскую, Ярославскую области, по маршрутам Золотого кольца, а также в другие регионы РФ. «Предполагается создать предложения по турам, которых сейчас нет на рынке, например экскурсии в Сыктывкар, чтобы не конкурировать с существующими туроператорами, а дополнить рынок», — пояснил Константин Тиминский.
Константин Тиминский руководил ГБУ ПК «Центр развития туризма» с июня 2020 года. В июле 2024-го на этой должности его сменила двоюродная сестра бывшего замминистра культуры края Александра Протасевича Вероника Протасевич. До этого господин Тиминский возглавлял фонд содействия развитию инноваций и технологий «Питфонд».
Примечательно, что летом 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о развитии межрегионального автомобильного маршрута «Медвежий тракт». Сторонами договора стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова. Предполагалось, что маршрут общей протяженностью 1,2 тыс. км свяжет туристической нитью Прикамье и три субъекта РФ, входящих в Золотое кольцо: Ярославскую, Кировскую и Костромскую области. Отмечалось, что выбор названия не случаен: дорога пролегает по регионам, где развит культ медведя. Так, создание межрегионального национального туристического маршрута объединит регионы по пути от Центрального федерального округа до Урала и будет генерировать новые турпотоки в регион. При этом маршрут должен быть ориентирован не только на организованные группы, но и на индивидуальных туристов. Путешествие по этой дороге должно стать цельным продуктом-приключением — преодолеть несколько «станций» и добраться из Москвы до Уральских гор.
Отметим, в июне 2024 года, по данным аналитиков компании «МегаФон» и корпорации «Туризм. РФ», число пермяков, путешествующих по Золотому кольцу России, увеличилось на 53%. Согласно открытым данным, сегодня путешествия по Золотому кольцу из Перми организуют более пяти туроператоров. Так, например, «Перминтур-Ф» предлагает маршрут на поезде за 38,3 тыс. руб. Автобусными турами по заданному направлению занимаются компании «Золотой компас», «Куратор», «Пять сезонов», «Регион». Стоимость автобусных вариантов поездок начинается от 19,9 тыс. руб.
Директор турагентства «Софитур» Оксана Мальцева отмечает, что спрос среди пермяков на путешествия по Золотому кольцу остается «по-прежнему не самым массовым». При этом «Медвежий тракт», вероятно, может стать уверенным игроком на рынке туристических услуг. «Учитывая определенный опыт господина Тиминского в развитии туристических проектов, скорее всего, по итогу у компании получится разработать интересную программу», — полагает она.
По словам генерального директора сети турагентств «Планета» Ольги Пряхиной, в Пермском крае представлен широкий спектр предложений автобусных туров, поэтому новому представителю рынка придется создать «нечто необычное для привлечения своей аудитории». «Например, оператор может назначить более выгодную рыночную цену или усовершенствовать транспортную организацию, предложить уникальные условия в экскурсионной программе», — считает директор «Планеты».
Госпожа Пряхина отметила также, что для успешной реализации межрегиональных маршрутов, вероятно, понадобятся внушительные финансовые вложения в маркетинг. «Спрос и интерес среди туристов к новому туроператору будет во многом зависеть от выстраивания бизнес-стратегии и рекламной кампании», — подчеркнула эксперт.
Анастасия Леонтьева.