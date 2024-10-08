Широкий спектр медвежьих услуг

Примечательно, что летом 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о развитии межрегионального автомобильного маршрута «Медвежий тракт». Сторонами договора стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова. Предполагалось, что маршрут общей протяженностью 1,2 тыс. км свяжет туристической нитью Прикамье и три субъекта РФ, входящих в Золотое кольцо: Ярославскую, Кировскую и Костромскую области. Отмечалось, что выбор названия не случаен: дорога пролегает по регионам, где развит культ медведя. Так, создание межрегионального национального туристического маршрута объединит регионы по пути от Центрального федерального округа до Урала и будет генерировать новые турпотоки в регион. При этом маршрут должен быть ориентирован не только на организованные группы, но и на индивидуальных туристов. Путешествие по этой дороге должно стать цельным продуктом-приключением — преодолеть несколько «станций» и добраться из Москвы до Уральских гор.