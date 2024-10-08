В Краснодаре построят новый микрорайон площадью 76 га

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара появится новый микрорайон. Он расположится на территории 76 га южнее улицы им. Сорока А. М. Застройщик будет учитывать правила комплексной застройки. Вместе с жилыми многоэтажками будут возводиться соцобъекты: школы, поликлиники и детские сады. Постановление размещено на сайт администрации Краснодара.
«Проектом предусматривается размещение пяти дошкольных образовательных организаций на 350 мест каждая, общеобразовательной организации на 1100 мест, общеобразовательной организации на 1650 мест, двух объектов здравоохранения, детской школы искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управления социальной защиты. Также проектом предусмотрено размещение храма, котельной, многоуровневых автостоянок, в том числе со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями, спортивных объектов: площадки для занятия спортом, спортивного сооружения с бассейном, организации дополнительного образования в области спорта на 500 мест, а также размещение транспортной, инженерной инфраструктуры и озеленённых территорий», — говорится в документе.
Застройщик также предусмотрит озеленение территории, транспортную и инженерную инфраструктуру.