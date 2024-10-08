Нацбанк Беларуси ощутимо повысил курс доллара, но снизил курс евро на 8 октября

В Национальном банке определили курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 8 октября 2024 года, вторник. В частности, курс евро и курс российского рубля понизились во вторник, а курс доллара заметно увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 8 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2712 белорусского рубля, 1 евро — 3,5853 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4487 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 7 октября, курс доллара повышен ощутимо, а курс евро и курс российского рубля понижены.
В целом, валютные значения на 8 октября, вторник, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0188 белрубля, 1 евро снижен на 0,0014 белрубля, а 100 российских рублей стали легче в валютной корзине на 0,0094 белрубля.
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