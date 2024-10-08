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Недострой в Краснофлотском районе Хабаровска выставлен на торги

ДОМ.РФ объявил проведение аукциона по продаже имущественного комплекса, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска.

Источник: Губерния онлайн

Это недостроенный корпус Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН.

В состав лота входит федеральная собственность: участок 0,59 га и объект незавершенного строительства площадью 1,35 тыс кв м. Имущество рекомендуется использовать как площадку под строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома. Рядом с объектом располагаются административные здания, социальные объекты, многоэтажные и частные жилые дома, а также учебные заведения, включая корпус Тихоокеанского государственного университета.

«Рассчитываем, с помощью ДОМ.РФ этот объект будет реализован. Компания активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости и земель в Хабаровском крае. Причем реализация этих проектов осуществляется с помощью комплексного развития территории», — отметил министр строительства края Алексей Дубов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября. Аукцион пройдет 1 ноября. Начальная цена лота — 47,81 млн рублей.