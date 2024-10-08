Недострой в Краснофлотском районе Хабаровска выставлен на торги

В состав лота входит федеральная собственность: участок 0,59 га и объект незавершенного строительства площадью 1,35 тыс кв м. Имущество рекомендуется использовать как площадку под строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома. Рядом с объектом располагаются административные здания, социальные объекты, многоэтажные и частные жилые дома, а также учебные заведения, включая корпус Тихоокеанского государственного университета.