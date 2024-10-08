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Омской фирме-наследнику НПО «Мостовик» заблокировали счета

Меры связаны с неуплатой налогов.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 7 октября, интеллектуальному наследнику омского НПО «Мостовика», фирме ООО ПИК «Мостовик» заблокировали счета.

Как сообщает «СуперОмск», меры приняты на фоне «неисполнения налогоплательщиком требования об уплате задолженности», речь идет о сумме свыше 20,656 миллиона рублей. При этом в картотеке дел Арбитражного суда Омской области исков от налоговой к предприятию нет.

ООО ПИК «Мостовик» учреждено в марте 2022 года. Совладельцами фирмы являются ООО «Платформа», связанная с АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, и омское ООО «Лидер» под руководством Аделины Шишовой. К концу 2023 года в штате числилось 159 работников.