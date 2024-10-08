Омской фирме-наследнику НПО «Мостовик» заблокировали счета

Как сообщает «СуперОмск», меры приняты на фоне «неисполнения налогоплательщиком требования об уплате задолженности», речь идет о сумме свыше 20,656 миллиона рублей. При этом в картотеке дел Арбитражного суда Омской области исков от налоговой к предприятию нет.