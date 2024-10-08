Почти 700 обманутых дольщиков в Хабаровске скоро въедут в свои квартиры

— Первый дом, возводить который ООО «Диалог» на улице Салтыкова-Щедрина начинало ещё десять лет назад, введут в эксплуатацию до 18 октября, второй — до 25 декабря, — написал в своем Телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Достроить их удалось при помощи федерального Фонда развития территорий. Как отметил губернатор, по ЖК «Ленинградский», сдачи которого ждёт 451 человек, до конца октября планируется получить проектную документацию. До 30 ноября должно быть готово заключение госэкспертизы. По предварительным расчётам, нужно около 2 млрд рублей, чтобы достроить дом. — Мы уже направили в Москву наши предложения по софинансированию. С учётом объёма строительно-монтажных работ, новоселье дольщики смогут планировать на 2026 год, — отметил Дмитрий Демешин. Хабаровский край остаётся самым проблемным регионом Дальнего Востока по числу обманутых дольщиков. Глава региона признался, что край не смог полностью выполнить поручение президента и закрыть вопрос в этом году. Официально признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков 1394 человека.