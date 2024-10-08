Омским предпринимателям расскажут, как получить грант

В Центре поддержки предпринимательства в Омске сегодня, 8 октября, открывается «горячая линия» по вопросу предоставления грантов.
С 10:00 до 13:00 свои вопросы можно будет задать по телефонам 729−723, 729−724, 8−900−670−00−89.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, предпринимателям расскажут о подготовке документов на получение финансовой поддержки, изменениях в условиях конкурса и о критериях оценки заявок.
Конкурс проводит администрация города Омска. Грантовую поддержку на развитие своего дела из бюджета города могут получить начинающие и действующие до одного года омские предприниматели.
Ранее мы писали, что в Омске растёт число социальных предприятий.