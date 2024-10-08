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Омским предпринимателям расскажут, как получить грант

Для начинающих предпринимателей будет работать «горячая линия».

Источник: Freepik

В Центре поддержки предпринимательства в Омске сегодня, 8 октября, открывается «горячая линия» по вопросу предоставления грантов.

С 10:00 до 13:00 свои вопросы можно будет задать по телефонам 729−723, 729−724, 8−900−670−00−89.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, предпринимателям расскажут о подготовке документов на получение финансовой поддержки, изменениях в условиях конкурса и о критериях оценки заявок.

Конкурс проводит администрация города Омска. Грантовую поддержку на развитие своего дела из бюджета города могут получить начинающие и действующие до одного года омские предприниматели.

Ранее мы писали, что в Омске растёт число социальных предприятий.

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