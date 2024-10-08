Приморье получит морской катамаран для краевых перевозок не раньше 2026 года

«У нас с ГТЛК заключен контракт на строительство и поставку судна-катамарана. Срок по контракту у нас двигается немножко вправо. Есть на это объективные причины — и по двигателям, и по материалу, из которого будет изготавливаться катамаран. Мы эту работу ведем. Катамаран строится на наших мощностях (в Приморье — прим. ред.). Скорее всего, это будет 2026−2027 годы», сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко в ходе общественных обсуждений бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.