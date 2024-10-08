Приморье получит морской катамаран для краевых перевозок не раньше 2026 года

Приморский край получит скоростной катамаран на подводных крыльях для организации морских прибрежных пассажирских перевозок не ранее 2026 года. Сроки строительства судна сдвигаются вправо из-за объективных трудностей с подбором двигателя на фоне санкций, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщалось ранее, Приморье берет катамаран в лизинг в соответствии с госконтрактом от 30 декабря 2022 года, заключённым с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
«У нас с ГТЛК заключен контракт на строительство и поставку судна-катамарана. Срок по контракту у нас двигается немножко вправо. Есть на это объективные причины — и по двигателям, и по материалу, из которого будет изготавливаться катамаран. Мы эту работу ведем. Катамаран строится на наших мощностях (в Приморье — прим. ред.). Скорее всего, это будет 2026−2027 годы», сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко в ходе общественных обсуждений бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
По данным ИА PrimaMedia, судно проекта HSC200 разработано Нижегородским конструкторским бюро «Си Тех», представляет из себя катамаран с тремя пассажирскими салонами и машинным отделением в кормовой части.
Судно длиной 30−35 метров рассчитано на 200 пассажиров и четырех членов экипажа. Оно будет курсировать между Владивостоком и Большим Камнем.
Судно будет являться собственностью лизингодателя в течение всего срока лизинга (по условиям контракта услуга лизинга оказывается по 30 июня 2050 года). При этом лизингодатель страхует риски утраты или повреждения катамарана за свой счет.