В Челябинской области стали меньше строить жилья

Если смотреть на ситуацию по месяцам, то самым значительным объемом вводимого жилья в этом году отметился январь — 291 130 квадратов. Далее следуют июнь (204 784 квадратных метров) и август (186 271 квадратных метров). Самым скромным месяцем в этом году пока является май. В последний месяц весны было введено в строй только 120 848 квадратов жилья. Интересно, что население двигалось в этом плане немного в других трендах. Если январь для населения также стал самым богатым на сдачу жилья — 198 651 квадратов, то самым «худым» месяцем стал апрель, когда люди ввели в строй лишь 84 400 квадратных метров.