В Хабаровском крае изменятся цены проезда на междугородных автобусах

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края проинформировало о повышении с 1 ноября 2024 года стоимости проезда и провоза багажа по межмуниципальным и междугородным автобусным маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».