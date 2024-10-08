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В Хабаровском крае изменятся цены проезда на междугородных автобусах

Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края проинформировало о повышении с 1 ноября 2024 года стоимости проезда и провоза багажа по межмуниципальным и междугородным автобусным маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Автобус № 250а Комсомольск-на-Амуре — Ягодный — Черный Мыс: 790 рублей;

— автобус № 283а Комсомольск-на-Амуре — Селихино: 340 рублей;

— автобус № 287а Комсомольск-на-Амуре — Селихино — Даппы: 430 рублей;

— автобус № 301 Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск (бизнес-класс): 2145 рублей;

— автобус № 310а Комсомольск-на-Амуре — Селихино — Хабаровск (бизнес-класс): 2145 рублей;

— автобус № 290 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре: 1600 рублей;

— автобус № 280 Уктур — Гурское — Комсомольск-на-Амуре: 750 рублей;

— автобус № 304а Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск: 1600 рублей;

— автобус № 304а Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск (бизнес-класс): 2145 рублей;

— автобус № 311 Хабаровск — Советская Гавань: 3320 рублей;

— автобус № 311 Хабаровск — Советская Гавань (бизнес-класс): 3600 рублей.

Увеличение стоимости составит от 30 до 200 рублей в зависимости от маршрута и класса перевозки.