В Приморье планируют дополнительно ввести в сельхоз оборот 120 тысяч гектар земли

Важной частью работы стала поддержка сельских территорий. Как отметил министр, если не поддерживать там социальные проекты, человек не будет стремиться создавать в них семью, а в экономическом смысле — это убыль рабочей силы. Комплексный подход в реализации профильной госпрограммы позволяет направить средства на строительство социальных объектов на селе. За последние два года были построен детский сад в поселке Зима Южная, отремонтирован стадион и создан комплекс единоборств, новый дом культуры в поселке Западный. В Чугуевском округе — капитально отремонтированы две школы. Сделан капитальный ремонт клуба в селе Сколовка, и приобрели автобус, чтобы самодеятельным коллективам можно была выезжать по району.