В Приморье планируют дополнительно ввести в сельхоз оборот 120 тысяч гектар земли

В правительстве Приморья прошли общественные слушания по проекту бюджета на 2025 год. Одним из первых рассмотренных направлений стало сельское хозяйство. По словам главы регионального Минсельхоза, одним из новых и важных направлений на ближайшие годы становится мелиорация. В планах правительства ввести в сельскохозяйственный оборот 120 тысяч гектар земли дополнительно, сообщает ИА PrimaMedia.
Участниками мероприятия стали депутаты всех уровней, муниципалитеты, присутствующие онлайн, общественники, журналисты и обычные жители края. Задал тон дискуссии глава Приморья Олег Кожемяко, который в своем выступлении осветил основные моменты проекта бюджета по обсуждаемым направлениям.
Большое внимание глава региона уделил вопросу развития сельского хозяйства в Приморском крае и финансирования отрасли в 2025 году.
«Сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии региона. Благодаря климатическим условиям основные сельскохозяйственные культуры, которые растут на нашей земле, — это соевые бобы, кукуруза, рис и овощи», — заявил Олег Кожемяко.
По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, на поддержку сельхозпроизводителей в 2025 году будет в целом выделено 4,3 млрд рублей. Из которых 1,7 млрд — на животноводствов, 841 млн — на техническую модернизацию, 758 млн — на растениеводство, 350 млн — на комплексное развитие сельских территорий, 284 млн — малым фермерским хозяйствам и 179 млн — на мелиорацию.
По словам министра Андрея Бронца, несмотря на сложную климатическую зону, край остается интересным для крупных игроков сельскохозяйственного рынка. Объем заявленных в регионе проектов составляет порядка 18 млрд рублей.
«Климатические условия требуют, чтобы мы обязательно занимались мелиорацией, — подчеркнул министр. 179 млн рублей — это средства, которые пойдут на эти цели. Это позволит улучшить качество земли, дополнительно даст прибавку урожая. Главное — у нас фактически все системы ограничены дамбами, что дает возможность уйти от наводнений. В целом у нас 703 тысячи гектар земли. К сожалению, освоено только 500 тысяч. И дополнительному освоению мешает как раз недостаток мелиорации. Главам необходимо поработать по инвентаризации мелиоративных систем, чтобы в дальнейшем они пошли на реконструкцию и мы могли привлечь федеральные средства».
Последовательная работа в этом направлении позволит ввести дополнительно в оборот до 120 тысяч гектар земли к 2028 году.
Важной частью работы стала поддержка сельских территорий. Как отметил министр, если не поддерживать там социальные проекты, человек не будет стремиться создавать в них семью, а в экономическом смысле — это убыль рабочей силы. Комплексный подход в реализации профильной госпрограммы позволяет направить средства на строительство социальных объектов на селе. За последние два года были построен детский сад в поселке Зима Южная, отремонтирован стадион и создан комплекс единоборств, новый дом культуры в поселке Западный. В Чугуевском округе — капитально отремонтированы две школы. Сделан капитальный ремонт клуба в селе Сколовка, и приобрели автобус, чтобы самодеятельным коллективам можно была выезжать по району.
«Самый крупный проект прошлого года — стадион “Урожай” на 1000 мест. Это мощный объект, позволяющий принимать соревнования вплоть до международных», — сообщил Андрей Бронц.
И эта работа будет продолжаться в следующем году.
Формат предполагал широкое обсуждение проекта бюджета, к которому были привлечены все муниципалитеты и люди с мест. Так, например, член правления Анучинской общественной организации пчеловодов «Возрождение» спросил, какие мероприятие планирует проводить специальная структура по пчеловодству, созданная при краевом Минсельхозе.
По словам Андрея Бронца, основная задача — объединение всех пчеловодов, потому что есть проблемы, которые следует решать сообща. Это сырьевая база — недопущение вырубки липы в местах сбора меда. Конечно, работа по технологии совместно с учеными. И главный вопрос — сбыт приморского меда. Нужно чтобы приморская торговая марка была не только узнаваема, но защищена от подделки за рубежом.
Из Ханкайского района поступил вопрос по поддержке рисоводства. Глава Минсельхоза подчеркнул, что рис — это культура, которая показала наибольшую устойчивость к стихийным бедствиям. Поэтому поддержка рисосеяния будет продолжаться — тем компаниям, которые увеличивают не менее, чем на 10 процентов, объемы производства. На следующий год меры поддержки предусмотрены.
«Это делает бюджет максимально публичным и позволяет убрать ненужную критику, когда кто-то может подумать, что важные и судьбоносные вещи принимаются узким кругом людей. Он принимается в максимально широком обсуждении, с присутствием представителей наших территорий. Это работа нужная и полезная», — подчеркнул депутат.
Напомним, дискуссии по теме регионального бюджета проводятся в Приморье уже в четвертый раз и всегда привлекают внимание представителей широкого круга общественности и всех заинтересованных жителей края. Интерес к мероприятию постоянно растет. В прошлом году участниками обсуждений главного финансового документа региона стали более 120 тысяч человек, что почти на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.
Все предложения и рекомендации будут рассмотрены на обсуждениях соответствующей сферы. Каждый из направленных вопросов найдет свое отражение в итоговом протоколе проведения мероприятия.