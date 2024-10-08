Улучшение ситуации по обращению с ТКО приморцы заметят уже в середине 2025 года

Неудивительно, что первым на суд общественности вышла сфера жизнеобеспечения. По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, в следующем году на развитие отрасли будет направлено 23,2 млрд рублей. Большая их часть имеет социальный характер и выравнивает стоимость тарифа для населения. Но немалая доля пойдет и на современный подход к обращению с ТКО — ожидается масштабная закупка техники, а также усиленный цифровой контроль за работой каждого из звеньев мусорной цепи. Ощутимые результаты этой работы для населения министр обещал к середине 2025 года.
Первый день обсуждений был посвящен проекту краевого бюджета в сферах сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Участников мероприятия поприветствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко, в своем выступлении осветивший основные моменты проект бюджета по обсуждаемым направлениям.
«Сфера ЖКХ касается каждого жителя нашего края и влияет на качество его жизни. Важно, чтобы уровень удовлетворенности предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами у наших граждан был высоким. Среди первоочередных задач — обеспечить обновление отрасли, нарастить темпы и не снижать их. Для этого в крае ведется работа по модернизации инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, строим и реконструируем котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции и другие важнейшие объекты коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что все обозначенные работы планируется продолжить в следующем году.
«На развитие отрасли планируется направить более 23 миллиардов рублей. Основными направлениями являются меры социальный поддержки в размере 16,5 миллиарда рублей. Это расходы на компенсацию разницы по льготному тарифу тепло— и электроэнергии, на компенсацию разницы в стоимости топлива в выработке тепловой энергии, стоимости дров для населения, а также услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами», — заявил Олег Кожемяко.
Он подчеркнул, что на следующий год запланирована закупка 75 единиц техники на сумму в 455,35 млн рублей. В том числе — 73 мусоровоза различных модификаций и два мультилифта.
Особое внимание будет уделено контролю за качеством вывоза мусора. Мусоровозы будут оснащены ридерами фото до/после. На площадках складирования ТБО будут установлены камеры видеофиксации. Маршруты вывоза и график их следования будут также внесены в программу для отслеживания.
В более широкой перспективе планируется построить шесть комплексов по переработке мусора в Приморском крае. Открытие первого из них ожидается в конце 2025 года.
Большая часть слушаний была отдана под вопросы и предложения участников. Депутат Думы Владивостока Вероника Сипачёва задала вопрос, будет ли продолжена региональная программа «1000 дворов» и возможно ли применить в ней комплексный подход и благоустраивать территории, близкие к территориями-победителям, уже поддавшимся благоустройству, чтобы это воспринималось как единое комплексное благоустройство. Формат публичных слушаний предполагал участие всех муниципалитетов, поэтому, учитывая характер вопроса, слово взял глава Владивостока Константин Шестаков. По его словам, «ни одна из прилегающих территорий не должна быть обделена вниманием. Но это уже вопрос нашей совместной работы с жителями и депутатами». Комплексный подход уже учтен и такая политика будет продолжена.
Вопросы собирались и через соцсети. Так, например, жители спросили, когда уже население почувствует мусорную реформу, когда ситуация начнет изменяться к лучшему, и это будет видно.
Как отметил Алексей Першин, первый результат люди заметят уже в первом полугодии 2025 года, когда будет увеличено количество транспортных спецсредств. Это позволит очистить локальные площадки по накоплению мусора. Сдача первого из шести планируемых полигонов намечена на конец 2025 года.
«В совокупности будет восемь объектов, шесть из них — новые. И два — рекультивация объектов на Холмистой во Владивостоке, а также полигона в Уссурийске», — сообщил министр.
В Арсеньеве поинтересовались, какие программы реализуются для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено порядка 421 млн рублей. Продолжение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач.
Поступил вопрос и от журналистов — в частности, какие меры быстрого реагирования применяются в аварийных ситуациях на сетях ЖКХ.
«По поручению Олега Кожемяко было проведено большое количество мероприятий. Сформированы аварийные бригады, закуплено более тысячи дизель-генераторных установок, — отметил врио заместителя председателя правительства края по ЖКХ Владимир Малюшицкий. — Сформированы чек-листы, когда энергетики и ресурсоснабжающие организации выполняют быстро мероприятия. Сформирован региональный штаб по быстрому реагированию на аварийные ситуации. Мы стараемся заранее задублировать процессы, чтобы, если выходят одна подстанция, мы могли бы со второй оперативно подключится. Социальный блок и центральные тепловые пункты обеспечены дизель-генераторными установками».
Напомним, что в Приморье стартовали общественные обсуждения проекта краевого бюджета на 2025−2027 годы. С 7 по 10 октября каждый желающий может задать вопрос о главном финансовом документе региона и получить на него ответ от профильных ведомств. Все предложения и рекомендации будут рассмотрены на обсуждениях соответствующей сферы. Каждый из направленных вопросов найдет свое отражение в итоговом протоколе проведения мероприятия.