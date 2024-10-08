Улучшение ситуации по обращению с ТКО приморцы заметят уже в середине 2025 года

Большая часть слушаний была отдана под вопросы и предложения участников. Депутат Думы Владивостока Вероника Сипачёва задала вопрос, будет ли продолжена региональная программа «1000 дворов» и возможно ли применить в ней комплексный подход и благоустраивать территории, близкие к территориями-победителям, уже поддавшимся благоустройству, чтобы это воспринималось как единое комплексное благоустройство. Формат публичных слушаний предполагал участие всех муниципалитетов, поэтому, учитывая характер вопроса, слово взял глава Владивостока Константин Шестаков. По его словам, «ни одна из прилегающих территорий не должна быть обделена вниманием. Но это уже вопрос нашей совместной работы с жителями и депутатами». Комплексный подход уже учтен и такая политика будет продолжена.