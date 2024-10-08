Четыре обновленных участка дорог в Иркутске приняли в эксплуатацию

«В Иркутске полностью готовы 14 объектов, более чем на 90% — Малая Роза, объездная Ново-Ленино, Байкальская от Станиславского до Байкальского кольца, Лермонтова, 25-го Октября, 20-й Советский переулок, остальные — более чем на 65%. Несмотря на то, что у многих время на доработку еще есть, регулярно напоминаем подрядчикам, что за срыв сроков предусмотрены санкции: придется заплатить за каждый день просрочки», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.