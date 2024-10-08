Четыре обновленных участка дорог в Иркутске приняли в эксплуатацию

Объекты осмотрела комиссия. В ее состав вошли представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, комитета городского обустройства мэрии, ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
«Сегодня посетили Академическую, Старо-Кузьмихинскую, Якоби и Маршала Конева. Существенных недостатков не обнаружили. Небольшие дефекты подрядные организации устранят в ближайшее время, — отметила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации Иркутска Надежда Ларионова. — Вскоре состоится приемка еще 12 объектов».
На Академической от Старо-Кузьмихинской до Костычева обновили покрытие проезжей части и тротуаров, остановки общественного транспорта, восстановили газоны, установили светофоры, знаки, барьерное ограждение для разделения потоков транспорта, нанесли разметку термопластиком. На улице Якоби от Захарова до Ершовского микрорайона провели аналогичные работы, а также восстановили ливневую канализацию.
«В Иркутске полностью готовы 14 объектов, более чем на 90% — Малая Роза, объездная Ново-Ленино, Байкальская от Станиславского до Байкальского кольца, Лермонтова, 25-го Октября, 20-й Советский переулок, остальные — более чем на 65%. Несмотря на то, что у многих время на доработку еще есть, регулярно напоминаем подрядчикам, что за срыв сроков предусмотрены санкции: придется заплатить за каждый день просрочки», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок 26 участков городских улиц общей протяженностью 28,4 километра. Работы идут во всех районах Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.