Налоговый консультант Перфильева рассказала, кому положена пенсия по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца могут получать не только несовершеннолетние дети, лишившиеся одного или обоих родителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала налоговый консультант, главный бухгалтер коммерческих организаций 6-й категории Серафима Перфильева.