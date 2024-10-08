Олбани
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговый консультант Перфильева рассказала, кому положена пенсия по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца могут получать не только несовершеннолетние дети, лишившиеся одного или обоих родителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала налоговый консультант, главный бухгалтер коммерческих организаций 6-й категории Серафима Перфильева.

Пенсию по потере кормильца могут получать не только несовершеннолетние дети, лишившиеся одного или обоих родителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала налоговый консультант, главный бухгалтер коммерческих организаций 6-й категории Серафима Перфильева.

«Красный сигнал»: когда банки имеют право заморозить счета клиентов.

По ее словам, пенсия по потере кормильца может быть назначена всем, кто находился на иждивении у умершего: детям, брату, жене, маме, бабушке и другим родственникам.

— Получатель выплаты должен являться нетрудоспособным. Также обязательным условием является проживание претендента на пенсию на территории Российской Федерации (федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О страховых пенсиях»), — уточнила Перфильева.

С 2024 года страховую и социальную пенсии по потере кормильца назначают в беззаявительном порядке, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Получателям пенсии по случаю потери кормильца, как и другим категориям пенсионеров, положены определенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, а также имеют льготу по земельному налогу, — напомнила эксперт.

Также есть дополнительные региональные льготы, которые каждый субъект Федерации устанавливает в индивидуальном порядке, добавила специалист.

С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 4067 рублей 44 копейки (50 процентов от 8134 рублей 88 копеек) на каждого нетрудоспособного члена семьи. Сумма ежегодно индексируется.