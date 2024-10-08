Налоговый консультант Перфильева рассказала, кому положена пенсия по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца могут получать не только несовершеннолетние дети, лишившиеся одного или обоих родителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала налоговый консультант, главный бухгалтер коммерческих организаций 6-й категории Серафима Перфильева.
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По ее словам, пенсия по потере кормильца может быть назначена всем, кто находился на иждивении у умершего: детям, брату, жене, маме, бабушке и другим родственникам.
— Получатель выплаты должен являться нетрудоспособным. Также обязательным условием является проживание претендента на пенсию на территории Российской Федерации (федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О страховых пенсиях»), — уточнила Перфильева.
С 2024 года страховую и социальную пенсии по потере кормильца назначают в беззаявительном порядке, подчеркнула собеседница «ВМ».
— Получателям пенсии по случаю потери кормильца, как и другим категориям пенсионеров, положены определенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, а также имеют льготу по земельному налогу, — напомнила эксперт.
Также есть дополнительные региональные льготы, которые каждый субъект Федерации устанавливает в индивидуальном порядке, добавила специалист.
С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 4067 рублей 44 копейки (50 процентов от 8134 рублей 88 копеек) на каждого нетрудоспособного члена семьи. Сумма ежегодно индексируется.