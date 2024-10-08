Вектор на надежность: Приморье ждет оптимизация энергетики

Социально-ориентированный бюджет — это не только работа с нуждами населения, но и вовлечение жителей в процесс управления краем. В рамках повышений финансовой культуры приморцев главный финансовый документ края вновь обсуждали открыто по принципам гласности. Большая часть расходов предусмотрена именно на развитие социальной сферы. Приоритетная задача — реализация национальных проектов по ним строятся и ремонтируются объекты образования, здравоохранения, культуры, дороги обустраивается городская среда, улучшается экология. В фокусе снова инициативное бюджетирование, во время которого жители приморья сами решают, на что направить государственные средства.
Накануне, 7 октября, депутаты и представители исполнительной власти обсудили планы министерств ЖКХ и энергетики, сельского хозяйства. Поприветствовал гостей губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он напомнил, что регион развивается, растут его потребности, запросы бизнеса и населения.
— За последние пять лет в связи с ростом экономики региона потребление газа и электроэнергии увеличилось на 1,2 миллиарда кубометров и 1,1 миллиарда киловатт-часов соответственно. Быстрый рост потребления подсветил многолетнею проблему региона — дефицит электроэнергетики. Для решения данных вопросов в следующем году будет направлено более трех миллиардов рублей на строительство новых объектов. Считаю, что наши усилия обеспечат ускоренное развитие Приморского края, — обозначил Олег Кожемяко.
Во время обсуждений и.о. министра энергетики и газоснабжения Елена Шиш сообщила, что правительство Приморского края совместно с АО’Газпром" подписало программу развития газоснабжения и газификации региона на ближайший период. Планов действительно множество, например, продолжается строительство распределительного газопровода для муниципальной котельной № 61, которая расположена в пригороде города Владивостока. Стоимость строительства составит порядка 157 миллионов рублей.
Меры по снижению аварий в Приморском крае также лично прокомментировал губернатор. Олег Николаевич напомнил о модернизации Партизанской ГРЭС, строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Рассматривается вопрос о строительстве гидроаккумулирующей станции в Надеждинском районе, которая будет подавать дополнительные энергию в «часы пик». Возможно строительство и Новошахтинской ТЭЦ в одноименном поселке.
Напомним, строительство в Приморье атомной и гидроаккумулирующей электростанций вошло в долгосрочную программу развития энергетики, о чем стало известно еще до ВЭФ-2024. Теперь эти планы заложены и в официальные документы исполнительной власти.
Как мы уже писали, на первом этапе — до 2029 года — планируется запустить в работу два плавучих энергоблока с реакторами «РИТМ-200». Каждый из них может выдавать мощность до 100 мегаватт. Это позволит ликвидировать энергодефицит региона, который, по словам министра энергетики Приморья Андрея Леонтьева, сейчас достигает 200 мегаватт.