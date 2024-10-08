Вектор на надежность: Приморье ждет оптимизация энергетики

Социально-ориентированный бюджет — это не только работа с нуждами населения, но и вовлечение жителей в процесс управления краем. В рамках повышений финансовой культуры приморцев главный финансовый документ края вновь обсуждали открыто по принципам гласности. Большая часть расходов предусмотрена именно на развитие социальной сферы. Приоритетная задача — реализация национальных проектов по ним строятся и ремонтируются объекты образования, здравоохранения, культуры, дороги обустраивается городская среда, улучшается экология. В фокусе снова инициативное бюджетирование, во время которого жители приморья сами решают, на что направить государственные средства.