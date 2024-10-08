Часть коммунальных услуг станут недоступны для 6 тысяч приморцев уже в октябре

Энергетики направляют бригады для ограничения света и горячей воды в домах и квартирах приморцев, не успевших погасить свои долги в сентябре. По подсчетам ДЭК лишиться одного или сразу обоих видов ресурса рискуют 6 087 собственников, не отреагировавших на уведомления своевременно, сообщает пресс-служба ДЭК.
В график на ограничение включены адреса неплательщиков, которые продолжают игнорировать требования закона и не производят оплату задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию. При этом клиентам ДЭК следует знать, что частичная оплата квитанции так же ведет к образованию задолженности и влечет за собой применение санкций.
Дальэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству энергетики имеют право отключить энергоресурс, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению. А в случае возбуждения исполнительного производства на плечи должников помимо основного долга также ложатся судебные издержки в виде оплаты госпошлины, а также исполнительский сбор за работу судебных приставов.
Напомним, с 9 сентября 2024 года в силу вступили изменения, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, в соответствии с которыми государственная пошлина при обращении в суд увеличилась в десять раз. Так, минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления для взыскания долга с физических лиц увеличится с 400 до 4 тысяч рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 тысяч рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя, поэтому даже при небольшом долге она всё равно составит 2 тысячи рублей.
Узнать о состоянии лицевого счета клиенты энергокомпании могут, не дожидаясь квитанций и санкций энергетиков. Все актуальные данные доступны в Личном кабинете на сайте и в мобильном приложении (6+).