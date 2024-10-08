Часть коммунальных услуг станут недоступны для 6 тысяч приморцев уже в октябре

Дальэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству энергетики имеют право отключить энергоресурс, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению. А в случае возбуждения исполнительного производства на плечи должников помимо основного долга также ложатся судебные издержки в виде оплаты госпошлины, а также исполнительский сбор за работу судебных приставов.