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Сахарный завод построят в Жамбылской области

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. В Жамбылской области построят сахарный завод.

Источник: Sputnik

Новый инвестпроект представили в правительстве Казахстана, его планируют осуществить «К-Агро Холдинг» и холдинг «Байтерек». На совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассказали подробности проекта.

Мощность переработки завода составит 8−10 тысяч тонн в сутки, что позволит перерабатывать 1 миллион тонн сахарной свеклы и производить порядка 130 тысяч тонн сахара в год.

Параллельно ведется модернизация действующих сахарных заводов для увеличения мощностей. Эти работы вкупе со строительством нового завода позволят Казахстану поэтапно снизить импортозависимость по сахару и начать производить продукты глубокого передела из сахарной свеклы", — сообщили в правительстве.

На данный момент в Казахстане действуют четыре сахарных завода общей суточной мощностью по переработке сахарной свеклы 8,7 тысяч тонн и 2,4 тысяч тонн тростникового сырца.

В 2023 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 507 тысяч тонн. Основной объем потребности страны обеспечивается за счет импорта готового сахара из стран ЕАЭС и переработки тростникового сырца.

экономика
сельское хозяйство