Подрядчик развязки у «Калины» в Екатеринбурге попросил признать его банкротом

Официально работы на развязке стартовали в мае 2021 года. Через год специалисты уложили первую балку пролета мостового сооружения. За два этапа подрядчик завершил строительно-монтажные работы, движение на путепроводе открыли по временной схеме. В августе 2024 года стало известно, что в Арбитражный суд Москвы массово поступили иски о признании ООО «АльмакорГруп» банкротом. Тем временем ФНС арестовала счета компании, ФАС внесла московскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва дорожных работ в других городах.