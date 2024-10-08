Подрядчик развязки у «Калины» в Екатеринбурге попросил признать его банкротом

Иск уже принят к рассмотрению. В суде также рассматривается масса исков о признании «АльмакорГруп» банкротом от банков и контрагенты фирмы.
Как писал ЕАН, накануне стало известно, что московский подрядчик попросил мэрию Екатеринбурга увеличить смету на строительство развязки у концерна «Калина». Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, обновленный проект поступил на экспертизу.
Ее результаты будут готовы до начала ноября. Однако говорить о проценте увеличения и итоговой сумме в мэрии посчитали преждевременным.
Официально работы на развязке стартовали в мае 2021 года. Через год специалисты уложили первую балку пролета мостового сооружения. За два этапа подрядчик завершил строительно-монтажные работы, движение на путепроводе открыли по временной схеме. В августе 2024 года стало известно, что в Арбитражный суд Москвы массово поступили иски о признании ООО «АльмакорГруп» банкротом. Тем временем ФНС арестовала счета компании, ФАС внесла московскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва дорожных работ в других городах.