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На Среднем Урале сохраняется острый дефицит врачей

На одну вакансию для врачей приходится 0,7 резюме.

Источник: Freepik

В Свердловской области по-прежнему отмечается острая нехватка врачей. По данным на третий квартал текущего года, в регионе было открыто 3,5% вакансий для медиков, средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 80,2 тысячи рублей.

В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий для данных специалистов. На одну вакансию для врачей по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, на Среднем Урале этот показатель еще меньше — 0,7 резюме на вакансию, выяснили аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России.

медицина