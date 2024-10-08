На Среднем Урале сохраняется острый дефицит врачей

В Свердловской области по-прежнему отмечается острая нехватка врачей. По данным на третий квартал текущего года, в регионе было открыто 3,5% вакансий для медиков, средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 80,2 тысячи рублей.
В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий для данных специалистов. На одну вакансию для врачей по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, на Среднем Урале этот показатель еще меньше — 0,7 резюме на вакансию, выяснили аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России.