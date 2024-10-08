На Среднем Урале сохраняется острый дефицит врачей

В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий для данных специалистов. На одну вакансию для врачей по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, на Среднем Урале этот показатель еще меньше — 0,7 резюме на вакансию, выяснили аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России.