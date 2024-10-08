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В Екатеринбурге запускается оплата проезда в общественном транспорте по СБП

С 10 октября в общественном транспорте Екатеринбурга можно будет проехать за 20 рублей.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 10 октября можно будет оплатить билет на общественный транспорт по системе быстрых платежей. Для горожан, отсканировавших QR-код в автобусе, троллейбусе или трамвае, проезд обойдется в 20 рублей — акция действует до конца 2024 года.

— Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC, — рассказал замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов в эфире радио «Форум».

По его словам, пользователи общественного транспорта могут воспользоваться услугой несколько раз подряд, заплатив за своих попутчиков со скидкой. Скидку в размере 13 рублей местным перевозчикам возместит Национальная система платежных карт.

Примечательно, что во многих видах общественного транспорта таблички с QR-кодами уже появились. Ими можно воспользоваться и до 10 октября, но тогда скидка не будет учитываться — до назначенной даты проезд стоит 33 рубля. В первую очередь акция рассчитана на трудоустроенных горожан, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, отметил Николай Вахлов.