В Екатеринбурге запускается оплата проезда в общественном транспорте по СБП

Примечательно, что во многих видах общественного транспорта таблички с QR-кодами уже появились. Ими можно воспользоваться и до 10 октября, но тогда скидка не будет учитываться — до назначенной даты проезд стоит 33 рубля. В первую очередь акция рассчитана на трудоустроенных горожан, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, отметил Николай Вахлов.