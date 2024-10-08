Курс тенге на 8 октября, цены на нефть и металлы

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:40 аст bitcoin торговался по 63 989,7 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,63%, а ее капитализация составила 1,23 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 438,9 доллара, понизившись в цене на 0,46%. Капитализация этой криптовалюты составила 290,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,2 трлн долларов.