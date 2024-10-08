Курс тенге на 8 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: подъем цен на нефть продолжался вечером в понедельник на опасениях перебоя поставок в случае эскалации на Ближнем Востоке, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 аст увеличились на 1,87 доллара (2,4%), до 79,92 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,87 доллара (2,51%), до 76,25 доллара за баррель.
Металлы: на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались к 17:30 аст по 2 666,45 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,05%. Фьючерс на серебро снизился на 1,52%, достигнув отметки 31,90 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:40 аст bitcoin торговался по 63 989,7 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,63%, а ее капитализация составила 1,23 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 438,9 доллара, понизившись в цене на 0,46%. Капитализация этой криптовалюты составила 290,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,2 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 8 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 7 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 7 октября.
1 австралийский доллар 328,55 тенге.
1 азербайджанский манат 285,76 тенге.
10 армянский драм 12,61 тенге.
1 белорусский рубль 148,3 тенге.
1 бразильский реал 88,79 тенге.
10 венгерских форинтов 13,21 тенге.
1 гонконгский доллар 62,37 тенге.
1 грузинский лари 178,08 тенге.
1 датская крона 71,23 тенге.
1 дирхам ОАЭ 131,88 тенге.
1 доллар США 484,37 тенге.
1 евро 531,06 тенге.
1 индийская рупия 5,77 тенге.
1000 иранский риал 11,5 тенге.
1 канадский доллар 356,52 тенге.
1 китайский юань 69,02 тенге.
1 кувейтский динар 1581,05 тенге.
1 кыргызский сом 5,73 тенге.
1 малазийский ринггит 113,22 тенге.
1 мексиканский песо 25,16 тенге.
1 молдавский лей 27,74 тенге.
1 норвежская крона 45,55 тенге.
1 польский злотый 122, 83 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 128,97 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 651,1 тенге.
1 сингапурский доллар 371,48 тенге.
1 таджикский сомони 45,7 тенге.
1 тайский бат 14,48 тенге.
1 турецкая лира 14,14 тенге.
100 узбекских сумов 3,79 тенге.
1 украинская гривна 11,76 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 632,78 тенге.
1 чешская крона 20,94 тенге.
1 шведская крона 46,7 тенге.
1 швейцарский франк 564,93 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,84 тенге.
100 южнокорейских вон 35,96 тенге.
1 японская иена 3,26 тенге.