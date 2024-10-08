Застройщики не протянут на рассрочках долго

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, в сентябре 2024 года жилье ввели в четырех районах города. Лидером по количеству сданных квартир в новостройках стал Василеостровский район, где девелоперы построили 55,3 тыс. кв. м в двух домах на 1487 квартир. На втором месте Выборгский район, в котором сдали два дома на 1122 квартиры общей площадью 51,1 тыс. кв. м. В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию 30,8 тыс. кв. м в одном доме на 965 квартир. В Петродворцовом районе построили 28,3 тыс. кв. м в трех домах на 650 квартир. Еще 15,3 тыс. кв. м было сдано в сегменте ИЖС. В сентябре 2023 года застройщики ввели в эксплуатацию 292,03 тыс. кв. м. новых жилых помещений. К 1 октября в городе сдано почти 1,988 млн кв. м жилья. Год назад показатель достигал почти 2,3 млн кв. м.