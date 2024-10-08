Дорога между Кокшетау и туристическим поселком Зеренда станет трехполосной

«Зеренда является популярным туристическим направлением в нашей стране. Соответственно, в пик летнего сезона на этом участке образовывается большой трафик. Дорога станет трехполосной в 2025 году. Две полосы будут работать в одном направлении, а одна — в противоположном. Решение о том, в каком направлении использовать две полосы — будет приниматься совместно с местной полицией. Движение будет реверсивным. Если раньше ширина проезжей части была 7 метров, то теперь станет почти 11 метров. Ожидается, что расширенная дорога обеспечит более комфортные условия для дорожного движения: позволит увеличить пропускную способность и значительно уменьшить пробки», — отметил министр.