Дорога между Кокшетау и туристическим поселком Зеренда станет трехполосной

Дорога республиканского значения между городом Кокшетау и туристическим поселком Зеренда станет трехполосной, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
Специалисты приступили к среднему ремонту автодороги в этом году. Проект намечено завершить в следующем году. Ход ремонтных работ проинспектировал министр транспорта Марат Карабаев.
«Зеренда является популярным туристическим направлением в нашей стране. Соответственно, в пик летнего сезона на этом участке образовывается большой трафик. Дорога станет трехполосной в 2025 году. Две полосы будут работать в одном направлении, а одна — в противоположном. Решение о том, в каком направлении использовать две полосы — будет приниматься совместно с местной полицией. Движение будет реверсивным. Если раньше ширина проезжей части была 7 метров, то теперь станет почти 11 метров. Ожидается, что расширенная дорога обеспечит более комфортные условия для дорожного движения: позволит увеличить пропускную способность и значительно уменьшить пробки», — отметил министр.
После сдачи объекта в эксплуатацию специалисты установят необходимые элементы дорожной безопасности.
Общая протяженность автодороги Кокшетау-Зеренда составляет 50 километров. Сейчас средний ремонт идет на 20-километровом участке от поселка Зеренда до середины дороги. Здесь специалисты укладывают два слоя асфальта и укрепляют обочины дороги. Кроме того, ведутся работы по определению подрядной организации, которая отремонтирует оставшийся отрезок.