В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе

«HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — это уникальная платформа для обмена опытом, заключения выгодных соглашений о сотрудничестве, обсуждения современных тенденций и развития бизнеса. Ожидается, что в выставке примут участие более 50 экспонентов из Центральной Азии, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном бизнесе, ресторанном бизнесе и смежных областях».