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В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. С 8 по 10 октября в ташкентском Узэкспоцентре пройдет HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — крупнейшая выставка в сфере гостеприимства, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Источник: Sputnik.uz

Организатор масштабного мероприятия — Ассоциация гостиничных хозяйств Узбекистана при поддержке министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Комитета по туризму.

«HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — это уникальная платформа для обмена опытом, заключения выгодных соглашений о сотрудничестве, обсуждения современных тенденций и развития бизнеса. Ожидается, что в выставке примут участие более 50 экспонентов из Центральной Азии, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном бизнесе, ресторанном бизнесе и смежных областях».

говорится в сообщении.

Мероприятие включает такие сессии, как «Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана», «Проекты, бренды и инвестиции в сфере гостеприимства», «Вся правда о продажах и маркетинге в отеле», «Инновационные гастрономические тренды», «Инклюзивность как фактор повышения спроса в сфере гостеприимства».

Также пройдут встречи в формате B2B и G2B, презентации новых продуктов и услуг.

В рамках выставки состоится конференция, участники которой обсудят актуальные темы и тренды в «зеленых» технологиях и цифровом гостеприимстве.

экономика
туризм и отдых