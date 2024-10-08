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Золотодобытчики выплатили 2 млн рублей за загрязнение реки в Красноярском крае

Также на руководителя сухобузимского лесничества завели уголовное дело.

Источник: Прокуратура Красноярского края

ООО «Кузеево» выплатило 2 млн руб. за загрязнение реки Малая Кузеева в Сухобузимском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В месте добычи золота Общества были выявлены серьёзные нарушения. Например, у золотодобытчиков не было разрешения на использования водного объекта. Метал, бочки, шины и другие отходы лежали на почве без спецплощадок. Промывочное же оборудование было установлено на берегу реки.

Помимо этого, отстойник очистки сточных вод оказался негерметичен. В результате отходы попадали в реку.

По результатам исследований было выявлено, что водоём загрязнён ванадием, железом, марганцем, медью и цинком. Содержание некоторых веществ превысило норму в 103,8 раза. Водному объекту был причинён ущерб более 2 млн руб.

Прокуратура внесла в ООО «Кузеево» представление. За нарушения компания понесла административное наказание.

Также прокуратура выяснила, что золотодобытчики не провели рекультивацию арендованных лесных участков площадью 206 га. При этом акты о её проведении оказались подписаны руководителем КГБУ «Сухобузимское лесничество». На него завели уголовное дело.

ООО «Кузеево» возместило в бюджет всю сумму ущерба и приступило к восстановлению почвы.

Прокуратура