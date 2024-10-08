Золотодобытчики выплатили 2 млн рублей за загрязнение реки в Красноярском крае

В месте добычи золота Общества были выявлены серьёзные нарушения. Например, у золотодобытчиков не было разрешения на использования водного объекта. Метал, бочки, шины и другие отходы лежали на почве без спецплощадок. Промывочное же оборудование было установлено на берегу реки.