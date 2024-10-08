В Татарстане жителей аварийных домов будут переселять по новой программе. Ее реализация уже стартовала. Она коснется объектов, которые признаны непригодными для проживания с января 2017 до января 2022 года.
Средства выделены Фондом развития территорий благодаря остаткам, которые предназначались для расселения домов, признанных аварийными до января 2017 года. Татарстан получил 59,4 млн рублей. Их направят на переселение 60 человек из 17 помещений в Казани.
Ранее в республике уже было переселено 1908 человек из 22,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. 150 татарстанцев переехали в новые квартиры за счет собственных средств региона.